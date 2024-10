Uno studente minorenne è stato arrestato dai Carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Cagliari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo, fermato dai militari in piazza Padre Abbo, in seguito a una perquisizione è stato trovato in possesso di 350 grammi di marijuana e di 50 euro ritenuti provento di spaccio.

Lo studente, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso il carcere minorile di Quartucciu a disposizione dell’autorità giudiziaria.