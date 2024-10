Continuano i controlli dei carabinieri mirati alla ricerca di armi nelle campagne di Talana.

Questa mattina un allevatore di 33 anni, con precedenti di polizia, è stato denunciato dai carabinieri per detenzione abusiva di munizionamento. I carabinieri hanno trovato all’interno del vano portaoggetti dell’auto del giovane una cartuccia per pistola calibro 380 in perfette condizioni di conservazione.

Le operazione di controllo del territorio ha visto impegnati i militari della stazione di Talana e Urzulei, la Squadriglia di Arzana e Lanusei con il supporto di personale dello Squadrone eliportato Cacciatori Sardegna e unità cinofile.