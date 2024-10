"Un detenuto del carcere di Iglesias, nel primo pomeriggio, ha tentato il suicidio ingerendo delle batterie e ai medici ha detto di non voler essere trasferito per non stare lontano dai suoi familiari".

Lo denuncia il deputato di Unidos, Mauro Pili, che oggi ha effettuato una visita ispettiva nella struttura che dovrebbe essere chiusa per effetto di un decreto ministeriale.

"Quella di chiudere - attacca l'ex presidente della Regione e già sindaco di Iglesias - è una scelta che offende quei tanti volontari che hanno operato da 20 anni in questa struttura per progetti di recupero, mortifica il personale che si è sempre speso per dare un servizio efficiente, nonostante anche questo pomeriggio vi fossero in servizio 3-4 agenti per 94 detenuti".

"Il ministro della Giustizia Andrea Orlando deve revocare immediatamente la chiusura del carcere di Iglesias - intima Pili - dove sono ospitati detenuti 'sex offender', condannati cioè per reati sessuali, che saranno trasferiti nel penitenziario di Bancali, a Sassari. Analoga revoca deve essere fatta per il carcere di Macomer".

Il deputato sostiene che la chiusura dell'istituto di pena "sarebbe un danno erariale gravissimo proprio perché verrebbe resa inutilizzata una struttura costata miliardi di lire e che era funzionale alle esigenze del territorio e delle politiche di rieducazione dei detenuti".