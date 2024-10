Dopo sei giorni di latitanza, i carabinieri di Sassari hanno arrestato questa mattina Davide Matta, ricercato dal 10 giugno per evasione dal carcere di Bancali.

All’uomo era stato concesso dal magistrato di sorveglianza di Sassari un permesso premio di due giorni per andare a fare visita all’anziana madre nel comune di Siliqua.



Trascorsi però i due giorni l’uomo non ha fatto rientro in carcere e per questo sono scattate immediatamente le ricerche da parte dei militari.

Trovato in mattinata in via Verona è stato nuovamente accompagnato nel carcere di Bancali.