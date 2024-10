Un altro suicidio nelle carceri sarde. Un detenuto originario di Olbia, di 43 anni, si è tolto la vita a Bancali.

Ne dà notizia il segretario generale aggiunto dell'Osapp, Domenico Nicotra, che attacca la direzione del carcere e definisce "inaccettabile che simili criticità possano accadere in strutture nuove come quella di Sassari, in cui l'amministrazione penitenziaria ha investito molto in termini di risorse finanziarie, ma forse è arrivato il momento di investire sui quadri dirigenziali e direttivi".

Per questo motivo, conclude Nicotra, "facciamo appello al provveditore e al capo del Dipartimento perché valutino l'avvicendamento del direttore e del comandante del reparto".