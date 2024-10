Ennesimo episodio di violenza in carcere ai danni di un poliziotto penitenziario. E’ successo ieri nel carcere di Sassari. Un detenuto si è scagliato violentemente contro un agente di polizia penitenziaria lanciando escrementi ed oggetti.

In difficoltà, la guardia carceraria si è diffesa con il manganello e si è protetta con lo scudo.

Non è il primo caso di aggressione nei confronti della polizia penitenziaria, come afferma l’Unione dei sindacati di polizia penitenziaria, che continua: “Il personale è ormai sfinito, stanco e demotivato da tali verificarsi di eventi. Tali situazioni si riducono per lo più al solo rischio per l’incolumità fisica e psichica presente e futura del personale di Polizia. Continuiamo a dire che i poliziotti penitenziari non si toccano”.