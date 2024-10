Anche Donato Capece, segretario generale del Sappe, è intervenuto definendo la vicenda "un'esperienza allucinante, ma gestita con grande sangue freddo e professionalità dagli agenti. Il nuovo episodio conferma la tensione che continua a caratterizzare le carceri, al di là di ogni buona intenzione. I poliziotti devono andare al lavoro con la garanzia di non essere insultati, offesi, o peggio, da parte di popolazione detenuta che non ha alcun ritegno ad alterare in ogni modo la sicurezza e l'ordine interno".