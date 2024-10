Oggi, sabato 23 marzo, i litorali di sei regioni italiane, tra cui la Sardegna, vedono in azione una cinquantina di detenuti provenienti da nove penitenziari e i volontari di Plastic Free, l'organizzazione impegnata dal 2019 nel contrastare l'inquinamento da plastica, per una nuova azione coordinata contro il degrado ambientale, dalle spiagge della Toscana alle coste della Calabria, passando per Marche, Puglia, Campania e Sardegna, appunto.

"Dopo il successo dello scorso anno, - si spiega - tornano gli appuntamenti organizzati dalla Onlus e da Seconda Chance, associazione del Terzo Settore che fa da ponte tra carceri e aziende per creare opportunità di reinserimento". "Per tanti detenuti si tratta della prima uscita, dopo diverso tempo, grazie ad un permesso premio concesso dalla Magistratura di Sorveglianza - dichiara Flavia Filippi, fondatrice e presidente di "Seconda Chance" - Questo riempie ancor più di significato questa rinnovata partnership basata su valori come l'inclusione, la rieducazione, il rispetto della natura e della legalità. Grazie alla collaborazione con le carceri di Cagliari, Livorno, Secondigliano, Palmi, Locri, Laureana di Borrello, Bari, Ancona Montacuto e Ancona Barcaglione potremo raggiungere un risultato doppio, a beneficio dell'ambiente e del benessere dei detenuti".

"Questa iniziativa dimostra come per la salvaguardia del nostro territorio sia fondamentale il contributo concreto di tutti - aggiunge Lorenzo Zitignani, direttore generale Plastic Free Onlus - Armati di guanti, ramazze e desiderio di condivisione, i detenuti saranno guidati dai nostri volontari nelle operazioni di pulizia ambientale affinché si possano ripulire le spiagge di sei splendide località dai rifiuti che i nostri mari ci restituiscono".

Le pulizie ambientali, momento anche di inclusione sociale, sono aperte a tutti i cittadini che vorranno prenderne parte previa registrazione sul sito www.plasticfreeonlus.it. I punti di ritrovo sono la spiaggia di Portonovo ad Ancona (ore 10), la spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari (ore 9:30), la piazzetta Fernando Pilia (lato Luchia) a Cagliari (ore 10:30), l'Oasi dei Variconi a Castel Volturno, in provincia di Caserta (ore 9), il piazzale dei 3 Ponti a Livorno (ore 9:30) e il villaggio La Quiete-Angolo verde a Palmi, Reggio Calabria (ore 9).