Una detenuta che ha tentato di uccidersi in cella a Uta è stata salvata dagli agenti di polizia penitenziaria, a pochi giorni dal suicidio di un'altra reclusa.

La donna, 40 anni, in carcere pe reati di droga, così come l'altra detenuta, sarebbe morta impiccata se le poliziotte non fossero intervenute in tempo.

Lo segnala Donato Capece, segretario generale del Sappe, sindacato autonomo di polizia penitenziaria, nel ricordare le difficoltà del personale di custodia, sotto organico di 7mila unità in tutta Italia, a fronte di oltre 54mila detenuti.