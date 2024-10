Stamattina, a Tuili, i Carabinieri della Stazione di Barumini hanno denunciato in stato di libertà per minaccia a pubblico ufficiale e porto abusivo di una pistola scacciacani priva di tappo rosso, un 54enne, gravato da precedenti denunce a carico, ivi residente, allevatore e agricoltore.

L'uomo, a bordo della propria autovettura, lungo la ss. 197 al km 44+300, transitava davanti a un posto di controllo dei Carabinieri, senza indossare le cinture di sicurezza e conversando al telefonino durante la guida, tenendo la mano destra impegnata in tale operazione, così come osservato dai militari.

I militari di pattuglia fermavano il mezzo e contestavano le relative violazioni al Codice della Strada e, stante il nervosismo paventato dall’uomo che faceva presumere ulteriori problematiche, procedevano altresì alla perquisizione d’iniziativa del veicolo.

Rinvenivano così, nel cruscotto dell’auto, una pistola revolver, tipo scacciacani, marca “B&M” mod. “Magnum”, con tappo rosso manomesso, carica di 6 proiettili a salve di cui uno esploso. Dopo questa ulteriore contestazione, ritenendo potesse trattarsi di accanimento contro di lui, l’utente della strada dava in escandescenze, contestando l’operato dei militari, profferendo al loro indirizzo gravi parole di minaccia, millantando di volerla far loro pagare, al fine di farli desistere dal procedere ulteriormente.

L’arma veniva posta sotto sequestro e custodita presso la Stazione Carabinieri procedente, in attesa di essere versata al competente Ufficio corpi reato del Tribunale di Cagliari.