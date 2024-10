Desulo è in lutto per la morte del giovane medico Giambeppe Locci, 27 anni, sconfitto da un brutto male con cui lottava da poco tempo.

Dopo la laurea in Medicina aveva iniziato ad esercitare la professione come guardia medica nel suo paese e stava iniziando a effettuare alcuni turni negli ospedali cagliaritani.

La comunità della Barbagia-Mandrolisai si è stretta commossa al padre Ambrogio, alla mamma Annetta, ai fratelli Davide e Antonio e alla fidanzata Bianca. Tanti gli attestati di stima e i messaggi di cordoglio comparsi sui social.

"Giambeppe era un autentico signore - scrive su Facebook il sindaco di Desulo Gian Cristian Melis -. Educato, garbato, studente modello e ottimo medico. Un modello umano da emulare e rispettare. Ci ha lasciati così, in un autunno primaverile, tempo in cui sole e colori potrebbero solo fare pensare a quanto sia bella la vita. Ci rimane la sua breve testimonianza, che ci conforta e fa credere che esista sempre un mondo migliore, dove veramente i capaci, meritevoli e che si impegnano raggiungono i migliori risultati. Non ci sono parole per lenire il dolore di Ambrogio e Annetta, dei fratelli e della fidanzata. Non ci sono e neppure si possono trovare o inventare. Possa il cielo e il tempo, lenire questa ferita insanabile e che il futuro possa portare loro mille ragioni per andare avanti. Una la hanno di sicuro: l'esempio lasciato da un figlio/fratello/fidanzato straordinario. Desulo, ugualmente, cercherà di andare avanti. Nel suo luminoso ricordo e in quello di tutti coloro che abbandonano questa ripida e verde montagna, per ritrovarsi là, dove tutto ha un senso più grande. Buon viaggio Giambeppe".

Anche l’ex sindaco Gigi Littarru ricorda il medico scomparso sui social: "Penso che per una madre e un padre non ci sia dolore più grande e profondo. La perdita di un figlio. Desulo perde un altro dei suoi figli migliori e la tristezza ci assale e ci lascia senza parole. L’ho già detto e lo ribadisco, Dio si è nuovamente distratto. Buon viaggio dottor Locci, orgoglio della nostra comunità".

Il funerale sarà celebrato oggi, sabato 29 ottobre, alle ore 16, nella parrocchia di Sant’Antonio Abate.