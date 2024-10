Desulo si prepara a festeggiare il Patrono e a rivivere la suggestione dei fuochi di Sant’Antonio Abate.

Sabato prossimo tutta la comunità del centro barbaricino si ritroverà nella piazza della vecchia chiesa dedicata al Santo a Issiria, per rinnovare un'antica tradizione che inizia con l’accensione del grande falò, che si terrà alle ore 17.

La legna in questi giorni è stata raccolta e accatastata al meglio ed è dunque pronta per essere incendiata. A seguire si terranno i Vespri, e alle ore 19:30 la cena sociale.

Domenica, invece, alle ore 17.00 sarà celebrata la Santa Messa, accompagnata dai canti del coro Padentes, diretto dal maestro Yvano Argiolas, in cui si terrà anche il cambio del Priore.

La tradizioni dei fuochi di Sant'Antonio, Santo del Fuoco e anche protettore degli animali, resta viva nel paese di Montanaru grazie all’Associazione culturale Padentes che, insieme al Comitato Sant’Antoni ‘e su fogu”, e in collaborazione con il Comune, la parrocchia e il Bim Taloro, fa si che questo rito non si spenga, ma venga tramandato di generazione in generazione.