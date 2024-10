Un incendio di probabile origine dolosa ieri mattina nel giro di un paio d’ore ha devastato circa 15 ettari di bosco nel cuore verde della Sardegna, nel territorio di Desulo. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli uomini del Corpo forestale e dell’Ente Foreste, i carabinieri e numerosi volontari. Per domare le fiamme sono stati impiegati anche tre elicotteri provenienti da Sorgono, Lanusei e Nuoro.

Il fuoco è divampato nel costone a monte della strada provinciale che da Desulo porta a Fonni in località Pira ‘e Pane. Per ragioni di sicurezza il traffico in direzione di Belvì e Tonara è stato bloccato per alcune ore.

«La preoccupazione più grande - dice il sindaco di Desulo Gigi Littarru - è stata quella di domare l’incendio quanto prima. Il vento soffiava in direzione del paese e in poco tempo le fiamme, se non fossero state prontamente bloccate, avrebbero potuto raggiungere le abitazioni che si trovano nella periferia di Desulo.

Per fortuna l’intervento tempestivo dei soccorsi ha evitato ulteriori danni». Il sindaco Littarru ha condannato il vile gesto senza mezzi termini: “Zero rispetto e zero pietà per chi cerca di distruggere il nostro patrimonio naturalistico”.