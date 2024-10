È morto presso l’ospedale San Francesco di Nuoro, dove era ricoverato, l'imprenditore di Desulo Giorgio Zanda.

L'uomo, 48 anni, era in coma da oltre un giorno dopo essere caduto dalle scale nel suo locale, l'apprezzato ristorante Is Cubas in località Tascusì.

I familiari della vittima, straziati dal dolore così come l'intera comunità desulese dove Zanda era stimatissimo, hanno autorizzato la donazione degli organi.

L’Associazione Trapiantati Sardegna scrive: "La nostra associazione si stringe ai familiari tutti di Giorgio Zanda in questo momento così tragico e doloroso della loro vita, esprime le più sentite e affettuose condoglianze alla moglie Rita, ai figli e ai familiari tutti. Noi trapiantati sappiamo che Giorgio continuerà a vivere con le persone che riceveranno il suo dono, dono che è frutto di una persona che ha dimostrato fino all’ultimo la sua grande generosità, ha donato la vita ad alcune persone in attesa di un trapianto per continuare a vivere".