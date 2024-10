In Sardegna

Nella maggior parte dei Comuni della Barbagia e del Mandrolisai la Tasi, la tassa sui servizi indivisibili, è stata azzerata, mentre per quanto riguarda la Tari, l'imposta per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, alcune amministrazioni sono intervenute per alleggerire i costi che gravano sui cittadini.