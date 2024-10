Ci eravamo lasciati, nei mesi scorsi, con una situazione per quanto concerne la “Desulo-Fonni”, alquanto allarmante.

La strada, di vitale importanza per il collegamento dei comuni della Barbagia di Belvì con Fonni e Nuoro, rischiava di lasciare isolato il comune di Desulo, per via del continuo degenerare delle situazione in alcuni tratti della stessa.

Esempi concreti, potevano essere dati, in particolar modo, dai restringimenti ancora presenti nella carreggiata, e siti nelle località “Su Au”., (nei pressi del valico di “Tascusì”) ma anche all’uscita dell’abitato nei pressi del cimitero, in località “Carta – U”.

Ad oggi, la situazione per quanto concerne almeno la seguente arteria pare essere migliorata, con la realizzazione di alcuni carotaggi e la promessa di una bitumazione al manto stradale, dinanzi alla deviazione di “Su Au”.

Ben più complessa, si presenta invece, la situazione nella “Tascusì – Cossatzu”, ormai chiusa da diverso tempo.

La seguente strada, sita sopra l’abitato di Desulo, non solo collegante le due località e i comuni di Desulo e Aritzo, è da sempre di fondamentale importanza per il raggiungimento della foresta di “Girgini” e delle attività agro-pastorali presenti nei pressi della stessa.

I Commenti. Gigi Littarru Sindaco del comune di Desulo, presentando un quadro sulla situazione in cui destano le due strade afferma: “Per quanto concerne la Desulo-Fonni, recentemente ho avuto una interlocuzione con Il Presidente della Provincia Costantino Tidu, il quale attraverso un concreto impegno, mi ha assicurato una pronta accelerazione dei lavori della stessa arteria stradale.

Sono stati infatti realizzati dei carotaggi, nei due restringimenti siti in località “Carta U”, dove mi è stata garantita una bitumazione della carreggiata danneggiata, e in quello presente in località “Su Au”.

La situazione nella “Cossaztu – Tascusì appare invece diversa. Sono sorti dei problemi tra la Provincia e la ditta che avrebbe dovuto concludere il recente lotto dei lavori. Successivamente e poi subentrato il Patto di stabilità che ha generato ulteriori problematiche andando a bloccare i lavori. La strada è tuttavia di fondamentale importanza per la comunità desulese e l’auspicio rimane quello, che possa essere ben presto interamente praticabile”.