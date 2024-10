La comunità di Desulo si stringe con affetto attorno ai familiari per la scomparsa del diacono Francesco Murgia, al servizio del Signore per 27 anni.

Nato nel 1926, venne ordinato diacono il 2 ottobre del 1990 da Monsignor Pier Giuliano Tiddia.

“Un uomo dedicato completamente alla comunità di Desulo e alla sua famiglia”, è il ricordo di don Valerio Casula, ex vice parroco di Desulo che aggiunge: “Carissimo Signor Francesco, la ringrazio per il grande aiuto e sostegno che mi ha dato e nel ricordarle le ultime parole del nostro Don Bosco chiedo anche a lei di ripeterle a me ‘Vi aspetto tutti in paradiso’. Io intanto prego per lei”.

La santa Messa esequiale sarà celebrata nella chiesa parrocchiale di Desulo martedì 24 ottobre alle ore 15:30.