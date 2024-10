La decisione presa dal capo dipartimento del ministero dell’Istruzione, Luciano Chiappetta, in merito alla mancata deroga per l’attivazione della prima classe dell’Alberghiero di Desulo, anima la discussione e alimenta le polemiche.

«Questo è il risultato di battaglie singole combattute a suon di raccomandazioni per il politico più influente e per la zona più potente politicamente – ha detto il sindaco di Desulo, Gigi Littarru -. Dal mio piccolo, vista l'assenza della politica sia di destra che di sinistra e centro inviterò le famiglie a restituire la tessera elettorale e non andare a votare. Vergogna, ogni tanto se avete un po' di dignità vergognatevi»