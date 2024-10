Appuntamento a Desulo con Dario Vergassola questa sera alle 20.30 dove, nella sala conferenze delle scuole medie, il comico e conduttore spezzino presenterà il suo primo libro dal titolo "La ballata delle acciughe" edito da Mondadori.

Insieme a lui ci sarà il giornalista dell’Unione Sarda Tonio Pillonca.

Vegassola ne "La ballata delle acciughe" racconta una stona divertente e malinconica ambientata nella provincia italiana a lui tanto cara.

Le vicende hanno luogo nella periferia di La Spezia al bar Pavone, i cui frequentatori "nulla hanno da invidiare al bar di Guerre Stellari" e creano un microcosmo dove si riflettono tutti i pregi e i difetti dell'umanità. Popola il racconto una giostra di personaggi strani, buffi, a volte ridicoli ma anche molto realistici, pieni di paure, piccole e grandi manie, problemi quotidiani ed esistenziali.

Come Lucio e Albe, due cassaintegrati che giocano la stessa partita a biliardo da anni senza mai arrivare a una fine, barando di continuo sul punteggio per far durare la partita in eterno; Giulianone che racconta di essere stato rapito dagli Ufo; Gigi il barista, detto anche Gigipidia perché sa non quasi tutto ma proprio tutto; l'ipocondriaco Ansia, detto anche Malattie Imbarazzanti; i tre fratelli Chiappa, orchi buoni che sfruttano i loro muscoli facendo i traslocatori sulle colline dietro le Cinque Terre.

E infine Gino, impiegato statale con moglie e figli, protagonista di un avventuroso viaggio che lo porta da La Spezia fino in America, mentre gli amici dal bar seguono e commentano in diretta le sue rocambolesche avventure.

Dario Vergassola è un comico e cantautore italiano. Si avvicina al mondo dello spettacolo partecipando a "Professione Comico", manifestazione diretta da Giorgio Gaber, nella quale ottiene sia il premio del pubblico che quello della critica. Nel 1992 vince il "Festival di Sanscemo" con la canzone Mario (Marta), e lo stesso anno pubblica l'album Manovale. Inizia a girare per l'Italia con spettacoli teatrali. A partire dal 1997 diventa ospite frequente del "Maurizio Costanzo Show", e partecipa, come coautore, alla trasmissione "Facciamo Cabaret" e come ospite a "Mai dire gol" e a "Quelli che il calcio". Nel 1999 esce l'album Lunga vita ai pelandroni. Nel 2002 esce e diventa subito un successo editoriale Me la darebbe?, raccolta delle celebri e scabrose interviste realizzate nella trasmissione televisiva "Zelig". Nel 2003 è fra i protagonisti della Serie TV "Carabinieri" e conduce con Federica Panicucci la trasmissione "Bulldozer". Sempre nello stesso anno esce anche il suo libro Me la darebbe? - Vol II. Nel 2005 e nel 2006 si presenta al fianco di Serena Dandini nella conduzione della trasmissione di Rai 3 "Parla con me". Pubblica rubriche ed articoli per diversi giornali e magazine tra cui Max, Left ed Il Venerdì.