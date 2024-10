“Prima” in terra sarda per “Destino”, il cortometraggio del regista sassarese Bonifacio Angius, in programma sabato 28 dicembre alle 19.00, nei locali del Mea ad Asuni, in occasione dell’anteprima della tredicesima edizione del “Terre di confine filmfestival”.

Il lavoro cinematografico, girato interamente a Sassari, ha calcato già le passerelle della Mostra del cinema di Venezia all’interno della Settimana internazionale della critica, scelto come evento speciale di chiusura nella sezione Sic@Sic dedicata ai corti.

Il film è realizzato in collaborazione con le maestranze provenienti dal corso di cinematografia tenuto all’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari dallo stesso regista, che ne è anche produttore (con Il Monello Film), sceneggiatore, direttore della fotografia e montatore. Tra gli altri interpreti spiccano i nomi di Marta Pintus, Teresa Soro, Andrea Carboni e Orlando Angius.

La serata di Asuni prenderà il via alle 19 con la presentazione della XIII edizione del “terre di confine filmfestival”, che dopo la proficua esperienza biennale con il regista Marco Antonio Pani, quest’anno godrà di una doppia direzione artistica tutta al femminile, quella dell’attrice Antonella Puddu e della regista di animazione stop-motion, Michela Anedda.

All’evento prenderanno parte le due direttrici artistiche del festival, l’attrice Antonella Puddu e la regista di animazione stop-motion, Michela Anedda, Sandro Sarai, presidente dell’associazione “Su Disterru” che organizza l’evento, i sindaci Gionata Petza di Asuni e Gian Mario Tendas di Solarussa, e Alberto Loche, manager della programmazione.