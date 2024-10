Il Fondo straordinario per il sostegno al trasporto aereo nello scalo di Alghero dopo i tagli dei voli Ryanair, continua a crescere.

L'iniziativa promossa da Federalberghi Confcommercio Nord Sardegna insieme a tutti gli operatori del comparto ricettivo alberghiero ed extralberghiero del territorio, ribattezzata "Destinazione Nord Sardegna" con la chiamata alle armi della Camera di Commercio di Sassari, inizia a fare breccia anche tra i personaggi famosi.

Dopo il musicista berchiddese Paolo Fresu e lo stilista algherese Antonio Marras, anche il regista sassarese Antonello Grimaldi si è unito al progetto e si è appellato a tutti affinché il territorio non perda i collegamenti con l'Italia e l'Europa.

"È necessaria in questo momento un'azione unitaria capace di coinvolgere tutti - dice Grimaldi - Da cittadino che viaggia e fruisce del low cost - spiega il regista - dico che il paventato addio di Ryanair sarebbe un colpo pesantissimo per il Nord Sardegna sotto il profilo economico, ma anche per tutti i sardi che hanno il diritto alla mobilità secondo le proprie esigenze".

Ecco perché, secondo Grimaldi, "Destinazione nord Sardegna è importantissima e dimostra quanto possiamo essere partecipi nella difesa del nostro sistema, inteso nella sua globalità, perché la Sardegna e i sardi devono continuare ad avere la possibilità di potersi spostare al pari di qualunque altro cittadino".