La consigliera regionale M5s, Desirè Manca, in conferenza stampa ha presentato la proposta di legge, sottoscritta da Michele Ciusa, Alessandro Solinas e Roberto Li Gioi, sulla distribuzione gratuita di farmaci inutilizzati ai cittadini bisognosi.

"Capita, e non di rado, che i cittadini si rivolgano al medico per chiedere a chi poter consegnare scatole di farmaci ancora integre che non servono più - ha detto la portavoce M5s -. Talvolta perché il paziente ha terminato la terapia prescritta, o perché si è reso necessario cambiarla, e nei casi più gravi perché è deceduto".

"Sono varie e numerose le occasioni in cui i medicinali inutilizzati e non scaduti potrebbero essere riutilizzati semplicemente mettendoli nuovamente a disposizione del sistema sanitario per poter essere consegnati ad altri pazienti - prosegue l'esponente pentastellata -, attivando così un circolo virtuoso di riuso che contribuisce in maniera incisiva al contenimento della spesa farmaceutica assicurando al contempo le massime garanzie di sicurezza per la salute dei cittadini".

La proposta prevede che la giunta (sentite le Assl, l'Istituto zooprofilattico, l'Ordine dei farmacisti, i rappresentanti delle RSA e delle organizzazioni senza scopo di lucro riconosciute dalla Regione) definisca le modalità per il recupero, la donazione e il riutilizzo dei medicinali, le caratteristiche delle confezioni, le condizioni e gli ambiti per il riutilizzo degli stessi. Dovranno inoltre essere previste verifiche obbligatorie dopo la presa in carico dei farmaci, le modalità per la registrazione e per la custodia, e specifiche campagne informative.

"Si dispone che le Assl individuino i punti di raccolta delle confezioni di medicinali - conclude Desirè Manca -, garantendo una distribuzione uniforme sul territorio regionale e definendo i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei ad assicurare la corretta conservazione e la tracciabilità".