Il calcio è scambiato come occasione di violenza e il contesto calcistico è il massimo per chi vuole dare sfogo ai propri istinti aggressivi. Il caso è quello che si sta consumando nei pressi dello stadio olimpico di Roma dove tra meno di un’ora avrà inizio il derby capitolino. Scontri tra ultras con feriti di ambo le parti, sassaiola contro gli agenti, cariche della polizia in assetto antisomma, insomma scene di guerriglia urbana in un momento che dovrebbe essere solo di festa, solo di sport inteso come spettacolo che diverte e appassiona. La violenza è un’altra cosa, non c’è e non ci può essere relazione tra due fenomeni opposti: uno espressione di benessere fisico e spirituale che coinvolge tifosi e amanti del calcio, in questo caso; l’altro, manifestazione di inciviltà, di forza negativa che non può avere complici o spettatori. La violenza è da condannare, senza riserve. L’auspicio è che le forze dell’ordine giungano presto all’assoluto controllo della situazione, anche per merito dei tifosi improvvisamente ravveduti e diventati inoffensivi. Per stasera e per il futuro , buon calcio anche a loro.

- Redazione -