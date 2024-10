La Regione Sardegna osserva da vicino e con attenzione l'iter relativo alla Carta delle Aree Potenzialmente Idonee a ospitare il Deposito Nazionale per i rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico di cui quest'oggi la Sogin ha consegnato la proposta a Ispra.

"Vigiliamo con grande attenzione su ciò che avviene a proposito del sito nazionale per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi. Come più volte ribadito, anche in questo caso faremo valere l'autonomia della Sardegna, affermando il nostro potere decisionale sul territorio sardo e tenendo conto della volontà delle comunita'" afferma l'assessore della Difesa dell'Ambiente Donatella Spano.

"La tutela dell'ambiente e della salute pubblica è infatti considerazione prioritaria e non ammettiamo eccezioni. La Sardegna è già gravemente penalizzata dall'onere eccessivo delle servituù Militari", conclude.