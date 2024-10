In concomitanza con la ripresa dei lavori nel cantiere in località Istrumpadoglios a Torpé, per la realizzazione dell'impianto di stoccaggio del gas, il comitato dei residenti ha organizzato un presidio alle 9 contro la costruzione del deposito alla periferia del paese.

Un corteo partirà alle 9 da Istrumpadoglios, attraverserà tutto il paese fino a ritornare al cantiere intorno a mezzogiorno. Il comitato dà battaglia da mesi sull'argomento che di recente è stato al centro del dibattito del consiglio comunale che ha votato all'unanimità contro l'impianto che, però, ha già avuto - ha spiegato la società Medea - tutte le autorizzazioni per la costruzione, comprese quella dello stesso Comune.

Il sindaco Martino Sanna ha già avuto un incontro per cercare di raggiungere questo obiettivo con l'assessora all'Industria Anita Pili che, a quanto si è appreso, si sarebbe mostrata disponibile a trovare una soluzione alternativa. La società Medea ha annunciato un altro incontro con l'esponente della Giunta Solinas per i prossimi giorni.

"Non siamo contrari alla realizzazione dell'impianto di stoccaggio, ma ci sono altre aree lontane dal paese dove può essere realizzato - spiega Barbara Carai una degli organizzatori della manifestazione e consigliera di minoranza - Noi non ci arrenderemo e faremo di tutto affinché chi di dovere cerchi una soluzione alternativa".