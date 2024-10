Il nucleo di Polizia tributaria di Cagliari, in due distinti interventi, ha sottoposto a sequestro due vaste aree dell’hinterland cagliaritano, di oltre 700 mq, perché utilizzate per il deposito, lo stoccaggio e la vendita di bombole di gas di petrolio liquefatto senza le autorizzazioni alla tenuta dei prodotti infiammabili e i certificati di prevenzione incendi rilasciati dai Vigili del fuoco. denunciati all’autorità giudiziaria i due responsabili.

In particolare, nel primo deposito sono stati rinvenuti 5.066 chilogrammi di Gpl, contenuti in 327 bombole, pronte per la commercializzazione, mentre nel secondo caso i prodotti, stipati in 243 bombole per un totale di oltre 3.800 chilogrammi, erano stati appena scaricati e stoccati. Inoltre, sono state messe in sicurezza di 1.150 bombole vuote destinate a essere riutilizzate.

Il provvedimento è scattato anche per la mancata adozione di idonee misure dirette a tutelare l’incolumità dei lavoratori dipendenti, impegnati all’interno degli spazi aziendali.