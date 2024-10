I finanzieri del Comando provinciale di Cagliari hanno effettuato un maxi sequestro di bombole contenenti gas propano liquido, detenute all’interno di quattro depositi abusivi, non dichiarati al fisco.

Sono quattro le imprese individuate dalle fiamme gialle che detenevano, per la rivendita al pubblico, centinaia di bombole in assenza delle prescritte autorizzazioni e, in particolare, del certificato prevenzione incendi, con elevato rischio per le popolazioni circostanti ma anche per gli stessi lavoratori.

I militari hanno sequestrato i contenitori con circa 10.000 kg di prodotto contenuto in 750 bombole. Il materiale infiammabile è stato posto sotto sequestro e immediatamente trasportato in luoghi sicuri.

I titolari delle ditte sono stati denunciati per violazione delle norme antincendio e delle disposizioni previste in materia di sicurezza e incolumità pubblica.

L’attività delle fiamme gialle proseguirà per i risvolti di natura fiscale.