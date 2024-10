I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Oristano sono intervenuti per l'incendio di un deposito agricolo a San Quirico, presso Oristano.

Intorno alle 22:30 di ieri la Sala Operativa ha ricevuto la chiamata di allarme inviando sul posto una squadra di pronto intervento dalla Centrale.

Gli operatori giunti sul posto hanno messo in sicurezza lo scenario e spento le fiamme. Coinvolto anche un mezzo agricolo, non risultano persone ferite. La matrice del rogo è in via di accertamento, non si escludono cause elettriche.