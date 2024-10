Ieri 29 novembre, a Monserrato, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato, in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per lesioni personali stradali gravi un 44enne, di Selargius, noto alle forze dell'ordine.

Le indagini, e tutti gli accertamenti intrapresi, sono iniziate a seguito della denuncia querela presentata da un 42enne anch’esso di Selargius, artigiano e incensurato.

I militari dell'arma raccontano di aver accertato che il denunciato nel pomeriggio del 21 agosto scorso, in via Monte Arci, si trovava a bordo di una Toyota Aygo quando, a causa di una mancata precedenza, avrebbe impattato contro un motociclo Yamaha TMax condotto dal querelante. Quest’ultimo, a seguito dell'impatto, fu ricoverato presso l'ospedale Brotzu di Cagliari per poi esser dimesso con una prognosi importante e seri danni fisici.

I militari sono giunti a tale conclusione a seguito dell'accurata analisi di una serie di filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza della zona e a una serie di altri riscontri.