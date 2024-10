Presentava le dichiarazioni dei propri assistiti ma non le proprie, operando, così in totale evasione d’imposta.

E’ quanto scoperto dai militari della Tenenza Guardia di Finanza di Palau nei confronti di un noto consulente di La Maddalena, A.S. di anni 69, titolare di un C.A.F. isolano.

Nel corso dell’attività delle fiamme gialle è emerso che il professionista non teneva alcun tipo di contabilità afferente la propria attività di consulente fiscale e del lavoro e non presentava da anni alcun tipo di dichiarazione fiscale, palesandosi nei confronti dell’erario come un nulla tenente.

Inoltre, il 69enne aveva come clienti anche finanzieri, assisti presso gli uffici della Guardia di Finanza.

Infine, il consulente, dichiarandosi in stato di bisogno, aveva richiesto e ottenuto dall’INPS la pensione sociale, che spetta agli ultra sessantacinquenni privi di reddito.

L’uomo è stato denunciato alla Procura della repubblica di Tempio Pausania per il reato di occultamento di documentazione contabile, nonché per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato per aver percepito fraudolentemente la pensione sociale, che, ovviamente, è stata immediatamente sospesa.

Contestualmente, sono stati segnalati alla competente Agenzia delle Entrate, per il successivo recupero a tassazione, oltre 140.000 euro di redditi non dichiarati/non contabilizzati e circa 30.000 euro di iva evasa.?