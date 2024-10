Nel fine settimana sono stati intensificati i controlli finalizzati a prevenire e reprimere il consumo di droga.

Nel pomeriggio di sabato, 4 maggio, a Cala Gonone, Dorgali, a seguito di una perquisizione personale, successivamente estesa al domicilio, un giovane del posto è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: è stato trovato in possesso di 78 grammi di marijuana, nonché di due bilancini di precisione.

Invece, domenica 5 maggio, a Nuoro, sempre a seguito di perquisizione personale di un gruppo di giovani, è stato denunciato per droga un ragazzo, residente nel capoluogo, trovato in possesso di circa 30 grammi di marijuana, suddivisa in 14 involucri di cellophane termosaldati. La successiva perquisizione a casa del giovane, eseguita dalla Volante, ha consentito di sequestrare ulteriori 27,7 grammi di sostanza stupefacente, risultata sempre marijuana.