Nei guai venti ultras rossoblu: dovranno rispondere di manifestazione non preavvisata, radunata sediziosa, oltraggio ad un Corpo dello Stato, accensione e lancio di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.

Queste le accuse per 20 dei 27 tifosi del Cagliari che durante la partita contro il Crotone alla Sardegna Arena hanno acceso una ventina di fumogeni e diversi fuochi d'artificio all'esterno dello stadio.

Gli accusati appartengono al gruppo Sconvolts, tra di loro alcuni sono già noti alle forze dell'ordine e altri già in passato avevano ricevuto il Daspo, provvedimento di allontanamento dagli stadi. I restanti sette al momento non sono stati ancora identificati, ma le autorità si stanno adoperando per giungere a loro.

In queste ore i poliziotti della Divisione Anticrimine dalla questura stanno ultimando l'istruttoria per la valutazione del questore sull'applicazione nei loro confronti non solo del Daspo, ma anche di altre misure di prevenzione.