“Il cittadino che vuol segnalare casi e situazioni di incivili e di maleducazione perenne – afferma la consigliera comunale di Fratelli D’Italia, Stefania Loi - può utilizzare direttamente WhatsApp o la email indicata, che viene vista direttamente dai vigili, con la massima riservatezza per chi denuncia ovviamente. Come Amministrazione Comunale – prosegue la consigliera - siamo stufi pulire, queste azioni incivili di chi abbandona il sacchetto selvaggio e non rispetta la differenziata buttando ovunque la spazzatura ricadono su chi le tasse le paga, lavoro in più e risorse invece che sarebbero potute essere adoperate per altro a vantaggio della città”.

E’ chiaro il monito della consigliera Stefania Loi, che da palazzo Bacaredda annuncia in anteprima ciò che il Comune mette in campo, ancora di più, per combattere chi sporca, chi lo fa ogni giorno, abbandonando davvero di tutto tra marciapiedi, strade e periferie.

Ecco come: esistono già centinaia di telecamere ed un servizio di video sorveglianza che a dovere sta monitorando gran parte della città di Cagliari, ma adesso esisterà anche un servizio di messaggistica istantanea (whatsapp 3346669920) e- mail segnalazioni@comune.cagliari.it attraverso il quale i cittadini cosiddetti modello e responsabilmente attenti potranno segnalare immediatamente ciò che i loro occhi vedono.

“I Comportamenti scorretti danneggiano anche te, aiutaci ad individuarli e a sanzionarli”. E’ ciò che recita lo spot promo del Comune, che insieme alle ditte che hanno in appalto il servizio di ritiro dei rifiuti e della differenziata, fa partire una sorta di task force per combattere l’inciviltà.

(in basso, dalla pagina Fb, Senso Civico Cagliari, una delle tante immagini-simbolo del degrado urbano, tra Is Mirrionis e San Michele)