Un 40enne, nuorese, proprietario di uno smartphone, forse per poter rivendere oppure semplicemente per incassare i soldi dell’assicurazione, ha denunciato presso la Stazione Carabinieri di un’altra Provincia della Sardegna, il furto del suo cellulare, di una nota marca, del valore di 800 euro, inventando una storia.

La Stazione Carabinieri di Nuoro è stata delegata alle indagini in quanto competente nella zona di consumazione del reato e dopo una serie di accertamenti mirati e mediante l’utilizzo delle più moderne tecnologie informatiche, ha smascherato il finto denunciante.

L’uomo, infatti, come riferito dai Carabinieri, dopo averne dichiarato il furto, la sera stessa, aveva inserito nel cellulare un’altra scheda telefonica, con la quale aveva effettuato alcune telefonate. I militari sono arrivati ben presto alla conclusione che il telefono veniva usato ancora dal 40enne che ne aveva denunciato il furto. L’hanno quindi convocata nuovamente in caserma, chiedendo spiegazioni al riguardo. Le risposte fornite, hanno riferito i militari, sono state sempre più contraddittorie, fino quando l’uomo, messo di fronte all’evidenza, ha confessato.

I Carabinieri non hanno potuto far altro che denunciarlo alla competente Autorità Giudiziaria, per simulazione di reato.