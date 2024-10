Nella notte del 6 marzo scorso gli agenti della polizia di Quartu Sant’Elena hanno effettuato un controllo amministrativo ad un circolo privato nel comune di Sinnai, e nel contesto è stato tratto in arresto un dipendente per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il 10 marzo gli agenti della Sezione Amministrativa, hanno inoltre notificato il provvedimento di sospensione per trenta giorni dell’autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande disposto dal Questore di Cagliari nei confronti del legale rappresentante dello stesso circolo privato.

Il provvedimento è scaturito dal pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica derivante dalla gestione dell’attività e conseguente all’arresto del dipendente che ha rivestito cariche sociali nell’ambito del circolo.

In 18 dicembre 2015, l'uomo, era già stato destinatario del provvedimento di sospensione dell’autorizzazione all’attività di somministrazione di alimenti e bevande per quindici giorni.

Sono stati inoltre contestati allo stesso illeciti amministrativi per un totale di 15.689 € riferiti all’irregolarità di quattro apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro presenti nel locale, all’assenza di attrezzature di rilevazione del tasso alcolemico a disposizione degli avventori, all’assenza dei cartelli inerenti il divieto di fumo, alla violazione di disposizioni in materia di inquinamento acustico e nell’aver consentito la somministrazione di alimenti e bevande a soggetti non soci del circolo privato.