Sono stati i Carabinieri della Compagnia di Villacidro, unitamente ai colleghi del Nas a scoprire l’attività illecita e abusiva di un uomo di 38 anni e una donna di 54anni: a loro carico, la cnr (circolare di notizia di reato) indirizzata alla Procura di Cagliari parla chiaro: avrebbero attivato una scuola dell’infanzia senza le previste autorizzazioni, all’interno di un immobile (di tipo e destinazione d’uso del tutto incompatibili con la specifica attività) in località Su Suergiu.

Gli accertamenti sono ancora in corso sia per verificare i motivi che hanno indotto i responsabili ad attivare la struttura in modo abusivo sia sul piano igienico sia su quello sanitario, tra cui il rispetto degli protocolli vaccinali.