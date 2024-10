L’Amministrazione Comunale di Gavoi e l’Associazione ProcivArci, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Cultura, all’interno del Progetto culturale CINEtumbarinu Festival del Cinema in Barbagia 2018 INdipendenze – Lungo le vie dell’emancipazione hanno promosso un’attività formativa sulla lettura e creazione dell’opera cinematografica dal titolo “Dentro il Cinema”.

L’’iniziativa che vede nelle vesti di formatori il fumettista e illustratore nuorese Manuelle Mureddu e il regista e sceneggiatore di Seneghe Tore Cubeddu, si svolgerà a Gavoi, presso la Sala Consiliare del Comune.

La prima giornata di formazione, sotto la guida esperta e creativa di Mureddu, è prevista per sabato 16 Febbraio, dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e sarà intitolata “Conoscere il segno: illustrazione, disegno e grafica per il cinema e la televisione”.

Il secondo evento “Scrivere e leggere il cinema e la TV: pillole di sceneggiatura e regia”, con Cubeddu si svolgerà sabato 16 Marzo, dalle 9.30 alle 13.00, dalle 15.00 alle 18.00.

«Il CineTumbarinu Festival del Cinema in Barbagia – ha rimarcato Enrico Mura, Assessore della Cultura – scaturisce da un progetto culturale partecipato e completo che prevede, oltre alle numerose proiezioni, anche attività di contorno riguardanti il dibattito sui film, l’approfondimento e la formazione del pubblico. Con “Dentro il Cinema” assieme alla Prociv Arci e alla Commissione Cultura abbiamo pensato di proporre due veri e propri eventi formativi su come nasce un’opera cinematografica, sulle tecniche e professionalità del cinema e della tv. Invitiamo tutti quelli che si vogliono avvicinare al cinema, andando oltre lo schermo, a partecipare a questa opportunità gratuita di formazione».

Per partecipare basta scaricare e compilare l’apposito modulo di iscrizione dal sito del Comune di Gavoi e inviarlo all'indirizzo di posta elettronica info@comune.gavoi.nu.it oppure consegnarlo all’Ufficio Protocollo (allegando copia del documento di identità) entro le 12.00 del 15 febbraio per il primo modulo (o per entrambi), o entro la stessa ora del 15 marzo per il secondo modulo. La partecipazione ai corsi è libera e gratuita e ognuno potrà scegliere se seguire entrambi i moduli proposti o solo a uno.