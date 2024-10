Una novità sulla presenza dei tossicodipendenti, nel rione di San Michele in effetti c’è stata, ma non è sufficiente: chi si bucava sotto i condomini e gli androni dei palazzi popolari tra via Ranieri Sampante, Serbariu e Pietro Scornigiani, si è defilato, complice la presenza delle forze dell’ordine con i presidi mobili e le ronde. Ora chi deve farsi di eroina preferisce luoghi semi-nascosti, tra la vegetazione spontanea che cresce ai piedi dell’enorme parco di San Michele, tra i boschetti e gli ex fortini militari da cui si intravedono però le finestre delle case.

Un ‘viaggio’ tra centinaia di siringhe usate, sporcizia e piccoli “bunker” ricavati in mezzo ai rami degli alberi: qui si vive la quotidiana attività dei giovani e meno giovani tossicodipendenti che arrivano dall’hinterland: facile acquistare la dose per poche decine di euro, (appena 5 o 10 euro) dalle strade dove si spaccia e si vende morte ogni giorno.

Non è una novità, ma l’eroina, il suo consumo abituale, è diventato un fenomeno preoccupante, mentre le Istituzioni faticano non poco a dare risposte concrete ai residenti, prigionieri loro malgrado per la presenza costante di queste persone ritenute pericolose.

Guardate il VIDEO in basso