“Sia chiaro, non si fanno collette senza espressa autorizzazione degli interessati. Le famiglie Ennas e Mallus sono delle famiglie molto unite e dignitose e sanno affrontare e superare tra loro qualsiasi problema. Con Penelope Italia ed in questo caso Penelope Sardegna di cui sono il Presidente, qualsiasi assistenza legale e morale è totalmente gratuita e qualsiasi viaggio per interventi in trasmissioni varie è totalmente rimborsato dalle emittenti di riferimento. Non ci sono scuse! non è la prima volta che in casi similari si è vittime di sciacalli truffatori ed approfittatori”.

Il Comunicato del legale Gianfranco Piscitelli parla chiaro: “Ci è giunta voce che ignoti personaggi stanno girando per Quartu Sant'Elena presso gli esercizi commerciali e stanno circolando messaggi whatsapp con cui si cercano soldi per aiutare la famiglia del povero Mattia Ennas. In qualità di legale della famiglia comunico formalmente che la stessa si dissocia totalmente da tale iniziativa che è frutto di sciacallaggio e che nessuna "questua benefica" è stata organizzata. Si diffida chicchessia da utilizzare il nome della famiglia di Mattia Ennas per cercare danaro in loro favore e si invita chiunque sia destinatario di tali false richieste di avvertire subito le Forze dell'Ordine affinchè identifichino i responsabili. Si prega di condividere il presente comunicato in tutti i modi”.