E' cominciato questa mattina, davanti al gup del Tribunale di Oristano, il processo con rito abbreviato contro i tre giovani di Ghilarza, Christian Fodde, Riccardo Carta e Matteo Satta, (nelle foto) accusati di aver ferocemente ucciso l'11 settembre del 2018 il 18enne di Macomer Manuel Careddu e di averne occultato il cadavere, ritrovato poi un mese dopo).

Dopo l'audizione di un'intercettazione, l'udienza continuerà con eventuali dichiarazioni spontanee degli imputati, la requisitoria del pm Andrea Chelo e le richieste di condanna del procuratore della Repubblica, Ezio Domenico Basso. Ieri il Tribunale per i minori di Cagliari ha condannato a 16 anni di reclusione i due minorenni coinvolti nel feroce delitto: per la famiglia di Manuel un altro pesante macigno, col commento subito dopo la sentenza: “Troppo pochi 16 anni per degli assassini”.