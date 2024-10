La lettura della sentenza di condanna in primo grado in Tribunale a Cagliari, del Gup Manuela Anzani, è avvenuta in tarda mattinata: 16 anni inflitti a Massimiliano Mallus, 55 anni, (nella foto in alto), il quale lo scorso 28 giugno uccise a coltellate la sorella Susanna, 53enne, nell’abitazione di via Europa, a Quartu.

Il pubblico ministero Alessandro Pili aveva chiesto 14 anni e 8 mesi, ma il Gup ha di fatto aumentato la richiesta: pena bassa e non proporzionale all’efferato delitto secondo il legale Ignazio Ballai, che difende il figlio della vittima Francesco Borriello, che qualche giorno fa in un post aveva rotto il silenzio di un figlio straziato dal dolore per la perdita della propria mamma. I legali di Mallus invece leggeranno le motivazioni e decideranno se fare ricorso entro 90 giorni.