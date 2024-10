Anche Salvatore Corrias, sindaco di Baunei e consigliere regionale del Pd, esprime il cordoglio della comunità ogliastrina per la scomparsa di Mirko Farci, il 19enne ucciso questa notte dall'ex compagno della madre a Tortolì.

"Un’alba triste e drammatica avvolge luttuosa la comunità di Tortolì - è il commento dell'amministratore -. Sui nostri animi cala il buio pesto, e le parole non bastano, e forse non servono, se non a gridare rabbia e sofferenza, per questa giovane vita spezzata, per questa madre orfana di figlio, per questo dolore che niente e nessuno potrà mai lenire".