Il Gup del Tribunale dei minori di Sassari ha accolto la richiesta del rito abbreviato per Pierpaolo Contu, il giovane su cui grava l’accusa di essere l’esecutore materiale della morte di Dina Dore, la donna uccisa a Gavoi il 26 marzo 2008.

Intanto, il processo celebrato a Nuoro sul delitto che vede Francesco Rocca indagato e tuttora in stato di detenzione per essere considerato il mandante dell’assassinio della moglie, diventa sempre più intricato, in relazione soprattutto ad altre figure che possono, secondo gli inquirenti, essere coinvolte in una vicenda ancora di districare i tutti i suoi risvolti.