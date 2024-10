Nuovo colpo di scena al processo per l'omicidio di Dina Dore, avvenuto a Gavoi il 26 marzo 2008, che vede imputato come mandante il marito della vittima Francesco Rocca.

Nell'udienza di questa mattina la difesa ha proposto come teste la sorella Anna Rocca. "Signor presidente, c'è un testimone che ha visto l'assassino all'ora del delitto", ha detto la donna, suscitando un’immediata reazione del pubblico presente in aula.

Come riporta l'Ansa, nel corso della sua deposizione, qualcuno ha urlato "bugiarda", e sono dovuti intervenire i carabinieri per far tornare la calma in aula.

Dunque, per la prima volta nel processo, dopo decine di "non so" e "non ho visto", spunta un testimone oculare. La sorella di Rocca ha riferito che il particolare è emerso da una conversazione con un commissario di Polizia.?