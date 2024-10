Anche quest’anno, l'8 marzo, la festa delle donne, Gavoi propone la manifestazione "Scarpette rosse" per dire no al femminicidio.

A promuovere l’evento, che avrà come titolo "Un futuro senza violenza", un comitato spontaneo di donne e la Prociv Arci del paese.

L’obiettivo dell’iniziativa è non dimenticare la compaesana Dina Dore, uccisa il 26 marzo 2008 nella sua casa di Gavoi. Per quel delitto, il 28 febbraio 2013, finirono in carcere lo stesso marito della donna, presunto mandante, e l’uomo che per l’accusa sarebbe l’esecutore materiale del delitto, Pier Paolo Contu, 23enne di Gavoi.