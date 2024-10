La Corte d'assise di Nuoro ha deciso che l'ex ministro dell'Interno Beppe Pisanu non sarà sentito come testimone nel processo per la morte di Dina Dore, la giovane mamma di Gavoi uccisa nel marzo del 2008 nel garage della sua abitazione.

L'audizione era stata chiesta dagli avvocati difensori di Francesco Rocca, marito della vittima considerato il mandante del delitto, dopo che durante la sua deposizione il padre dell'imputato, Tonino Rocca, aveva riferito che nel 2010, insieme al figlio, si recò personalmente da Pisanu (di cui è amico) per chiedergli di fare qualcosa per impedire l'archiviazione dell'omicidio della nuora, eventualità che si paventava all'epoca.

Il testimone non ha comunque chiarito se l'ex ministro si fosse mosso in questo senso. La Corte d'assise, sciogliendo la riserva sulla richiesta della difesa, non ha comunque ritenuto necessario che Pisanu venisse sentito in aula sulla circostanza.