Giudizio immediato per Francesco Rocca, il marito di Dina Dore, uccisa il 26 marzo 2008 nella sua casa di Gavoi. Per quel delitto, il 28 febbraio 2013, finirono in carcere lo stesso marito della donna, presunto mandante, e l’uomo che per l’accusa sarebbe l’esecutore materiale del delitto, Pier Paolo Contu, 23enne di Gavoi. Il Gip di Cagliari Giorgio Altieri ha accolto la richiesta presentata dal sostituto procuratore Danilo Tronci, che coordina l'inchiesta della Dda, fissando l'udienza in Corte d'Assise a Nuoro per il 4 ottobre.