"Amore Criminale", il programma condotto da Barbara De Rossi. La prima puntata si aprirà con la testimonianza, raccolta da Veronica De Laurentiis, di una donna vittima di violenze di ogni genere: Rosanna, che dopo tanti anni di tradimenti, brutalità e maltrattamenti nei suoi confronti e dei suoi familiari da parte del suo ex, è riuscita a salvarsi.

A seguire la storia di Dina Dore, che invece è stata ammazzata davanti alla figlia di sette mesi. I responsabili dell’omicidio sono stati arrestati dalla polizia dopo cinque anni di indagini in cui Graziella, la sorella della vittima, non ha mai smesso di combattere la sua battaglia contro l’omertà di chi sa e ancora oggi non ha trovato il coraggio di parlare. Ospiti in studio della prima puntata saranno l’attore Max Paiella, che leggerà un estratto della sentenza emessa nei confronti dell’esecutore materiale dell’omicidio di Dina e la psicologa Anna Costanza Baldry, esperta di violenze sulle donne.

La trasmissione è giunta alla diciottesima edizione e si avvale della collaborazione dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato