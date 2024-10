In Sardegna

Il file audio trasmesso lunedì sera durante la puntata di "Amori criminali" su Rai3, dedicata all' omicidio di Dina Dore, è agli atti della Corte D'Assise di Nuoro che ha processato e condannato all'ergastolo in primo grado il marito della donna, il dentista di Gavoi Francesco Rocca, come mandante del delitto.