Maria Gavina Orrù avrebbe ucciso il marito, Mario Loi, 54 anni, presidente dell’associazione soccorso Sant’Anna, con lucidità usando un coltello con una lama di 25 centimetri. Il movente sarebbe di carattere passionale. I due coniugi, quel 18 luglio, pare che stessero litigando perché la donna era gelosa di una volontaria appena assunta nell’associazione “Soccorso Sant’Anna”. Secondo il giudice, Maria Gavina ha colpito il marito standogli di fronte.

Il gip Maria Teresa Lupinu ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’indagata che deve restare in carcere perché potrebbe colpire ancora. scrive il giudice: “Personalità procliva al delitto” . La donna da subito si è giustificata per la profonda ferita al torace del marito sostenendo che il coniuge si sia ferito con il coltello con cui lei stava tagliando un'anguria. Ma questa versione dei fatti non ha mai convinto gli inquirenti. Intanto, sarebbe stata intercettata una telefonata durante la quale la Orrù avrebbe detto alla figlia “Non l’ho fatto apposta, è stato un incidente”.